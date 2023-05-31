Владимирский кинотеатр "Художественный" передали области

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31 мая прошло заседание горсовета. Одним из вопросов стала передача из городской собственности в областную кинотеатра "Художественный".

«Давно назрел вопрос о ремонте и обслуживании здания кинотеатра. Поскольку в Правительстве области есть конкретные решения этого вопроса, есть возможность привлечения средств и есть уже конкретные решения по использованию помещения по целевому назначению, а не только в рамках коммерции, депутаты целиком и полностью поддержали это решение», - отметили на горсовете.

Напомним, что здание кинотеатра площадью почти 2 тысячи квадратных метров - объект культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1788 году, и использовалось под торговлю, гостиницу, а с 1913 года – под кинотеатр «Ампир» (впоследствии – «Художественный»). В 2010 году, не выдержав конкуренции с новыми кинотеатрами, «Художественный» был закрыт. При этом здание трижды предлагалось в концессию через конкурсы, но безрезультатно.

Как рассказал на своей пресс-конференции мэр Дмитрий Наумов, финансовый источник найден на уровне Фонда кино. Область сможет отремонтировать и вернуть кинотеатр городу. Там будут показывать как патриотические фильмы, так и коммерческие.