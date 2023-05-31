Городу Владимиру передали 735 контейнеров для раздельного сбора мусора

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Правительство Владимирской области передало в собственность города Владимира 735 контейнеров для раздельного сбора мусора общей стоимостью 9,7 миллиона рублей.

«Часть контейнеров мы установим у образовательных учреждений города. Часть - на муниципальных площадках. Что касается придомовых территорий, то сейчас мы разрабатываем порядок дальнейшего использования контейнеров. Это все-таки городская собственность, и мы не можем просто так передать контейнеры управляющим компаниям», - сообщил заместитель главы города Глеб Серегин на заседании горсовета.

К слову, сейчас речь идет лишь об отделении органических отходов от неорганических. К разделению бумаги, стекла и других материалов город пока не готов.