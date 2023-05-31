За прошлую неделю во Владимирской области коронавирус подтвержден у 90 человек

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Региональное управление Роспотребнадзора продолжает вести мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости снизился по сравнению с предыдущей неделей на 41,3%.

За прошедшую неделю лабораторно подтверждено 90 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 19 случаев в Гусь-Хрустальном, 17 случаев в Муромском, 16 - во Владимире, 7 - в Ковровском, 5 - в Меленковском, 4 - в Александровском и Селивановском районах, по 3 - в Кольчугинском, Гороховецком, Суздальском районах, Радужном, 2 - в Юрьев-Польском, по 1 случаю в Петушинском, Судогодском, Киржачском и Вязниковском районах.

89,4% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции; 1,2% - в форме внебольничной пневмонии; 9,4% случаев выявлены активно без наличия симптомов.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185804 случая заболевания (51435 сл. в г. Владимире, 20190 сл. в Муромском, 21994 сл. в Ковровском, 6573 сл. в Петушинском, 8909 сл. в Кольчугинском, 11280 сл. в Александровском, 7439 сл. в Юрьев-Польском, 16819 сл. в Гусь-Хрустальном, 1773 сл. в Судогодском, 3684 сл. в Собинском, 2136 сл. в г. Радужный, 5983 сл. в Киржачском, 4320 сл. в Камешковском, 3431 сл. в Гороховецком, 4737 сл. в Меленковском, 6226 сл. в Вязниковском, 6443 сл. в Суздальском, 2432 сл. в Селивановском).