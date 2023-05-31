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НовостиПроисшествия31 мая 2023 6:53

В Вязниковском районе на трассе М-7 произошло ДТП с пострадавшими

Авария случилась в восьмом часу утра 31 мая на территории Вязников
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП случилось в 07.22 на 292 километре федеральной трассы М-7 «Волга». Столкнулись грузовик и минивэн, ехавшие в попутном направлении.

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, подразделения ГУ МЧС России по Владимирской области и бригада «скорой медицинской помощи». Сотрудниками МЧС производилась деблокировка пострадавшего. Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, водитель минивэна оказался заперт в кабине.

По факту ДТП проводится проверка, информация уточняется.