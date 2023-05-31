В Вязниковском районе на трассе М-7 произошло ДТП с пострадавшими

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП случилось в 07.22 на 292 километре федеральной трассы М-7 «Волга». Столкнулись грузовик и минивэн, ехавшие в попутном направлении.

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, подразделения ГУ МЧС России по Владимирской области и бригада «скорой медицинской помощи». Сотрудниками МЧС производилась деблокировка пострадавшего. Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, водитель минивэна оказался заперт в кабине.

По факту ДТП проводится проверка, информация уточняется.