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НовостиОбщество31 мая 2023 6:50

Во Владимирской области опробовали летательный аппарат нового поколения

Он может помочь при авиационном мониторинге
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

Главная задача в борьбе с лесными пожарами - в их оперативном обнаружении и тушении на малых площадях. Во Владимирской области авиационный мониторинг осуществляется силами Владимирской авиабазы, у которой имеются три самолета «Ан-2».

30 мая в присутствии заместителя губернатора Александра Максимова был опробован летательный аппарат нового поколения – автожир. Внешне он схож с вертолетом. У него тоже есть несущий винт, но во вращение он приводится не двигателем, а набегающим потоком воздуха, выполняя функции крыла и создавая подъемную силу, сообщает Министерство лесного хозяйства региона.