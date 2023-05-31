Во Владимирской области опробовали летательный аппарат нового поколения

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Главная задача в борьбе с лесными пожарами - в их оперативном обнаружении и тушении на малых площадях. Во Владимирской области авиационный мониторинг осуществляется силами Владимирской авиабазы, у которой имеются три самолета «Ан-2».

30 мая в присутствии заместителя губернатора Александра Максимова был опробован летательный аппарат нового поколения – автожир. Внешне он схож с вертолетом. У него тоже есть несущий винт, но во вращение он приводится не двигателем, а набегающим потоком воздуха, выполняя функции крыла и создавая подъемную силу, сообщает Министерство лесного хозяйства региона.