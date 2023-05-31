Жители Александрова просят губернатора закрыть мусороперегрузку в черте города

Фото: кадр из видеообращения жителей Александрова. Вид на МПС

О ситуации в микрорайоне Геологи города Александрова на своей странице в соцсети рассказала сопредседатель ОНФ Владимирской области Наталья Палаткина. Здесь же она разместила видеообращение от местных жителей.

«Уважаемый Александр Александрович Авдеев! Обращаются к вам жители микрорайона Геологи города Александрова за помощью, так как от местной администрации мы помощи получить не можем. С декабря 2022 года на территории по адресу: Промышленный проезд, 13 ООО «Хартия» на базе предприятия ООО «АстА» начала осуществлять перегрузку твердых коммунальных отходов, организовав мусороперегрузочную станцию прямо в черте города, потому что райадминистрация и Совет народных депутатов утвердили вид разрешенного использования «Специальная деятельность данного МПС», - рассказали александровцы в видеообращении.

Люди привели простые цифры — каждый день к перегрузке движется до 90 грузовых машин, курсирующих по разбитой дороге, находящейся поблизости от жилых домов. Кроме того, александровцы посетовали на свалку в деревне Машково, которую закрыли но не рекультивировали, так что запах с нее также идет на город.

В обращении люди попросили главу региона вмешаться и решить вопрос по закрытию МПС, так как, по их словам, глава администрации района Елена Кузнецова и министр природопользования и экологии Владимирской области Татьяна Клименко в ходе встреч заверяли, что перегрузка временная, однако функционирует она до сих пор.