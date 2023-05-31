Возбуждено уголовное дело о халатности при реконструкции акушерского корпуса в Коврове

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Возбуждено еще одно уголовное дело по реконструкции акушерского корпуса в Коврове. Прокуратурой было установлено что работы на объекте проводятся компанией «АСГ Техно Строй» по заказу ГБУ «Облстройзаказчик». Контракт стоимостью более 805 миллионов рублей был заключен в 2020 году.

При этом подрядной организацией для отделки стен с 1 по 5 этажи использовались отделочные панели, не соответствующие проектно-сметной документации, к оплате же предъявлен акт о приемке выполненных работ, в который включены ложные сведения об использовании материалов в соответствии с условиями контракта.

Как сообщает областная прокуратура и Следком, заказчик подписал акт выполненных работ без замечаний. Работы на общую сумму более 6,7 млн рублей приняты и оплачены в полном объеме. Впоследствии на всех этажах реконструируемого корпуса панели потрескались, сейчас подрядчик их меняет. Это ведет к затягиванию срока ввода в эксплуатацию акушерского корпуса.

Материалы проверки направлены прокурором в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения следственным отделом по городу Коврову СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по статье "халатность".

Ранее региональным УМВД при координации прокуратуры области по факту хищения денежных средств при использовании непредусмотренных условиями контракта материалов возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Расследование обоих уголовных дел находится на контроле прокуратуры.