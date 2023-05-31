Строительство аквапарка в Суздале вышло на финишную прямую

фото со страницы ГТК Суздаль в ВКонтакте

Совсем скоро в Суздале появится новое место отдыха - аквапарк. Его должны открыть уже в конце этого года.

Аквапарк будет находиться в шаговой доступности от гостиницы ГТК Суздаль. Современное здание имеет уникальный дизайн, аналогов которого нет в России: покрытая зеленым газоном крыша повторяет форму суздальских холмов и не нарушает естественную панораму древнего города. Общая площадь туристического спортивно-развлекательного кластера составляет 10 тысяч квадратных метров. Он сможет принимать до 350 тысяч посетителей в год.

Внутри будет большой центр развлечений: водные горки и детскую зону от дизайнеров бюро "Чехарда", которые создают уникальные игровые пространства по всей России. Пространство будет создано по мотивам сказки о путешествии по темной и светлой сторонам Луны "Роверандом". Оказавшись в "Гроте", малыши отправятся в увлекательное приключение, где будут таинственные пещеры, морские раковины, скалолазная стена, гигантские морские губки и огромные вязаные подушки в форме кораллов, на которых можно отдохнуть после активных игр.

Также будет комфортная зона SPA (косметология, массаж, термо-SPA, бальнео-уходы), горячий банный комплекс (8 бань и саун разных видов, хаммам, бассейны с гидромассажем), фуд-корт вместимостью до 150 человек с летней верандой.