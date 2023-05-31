Владимирский приют "Валента" переезжает к ТЭЦ-2

схема проезда со страницы приюта "Валента"

На своей странице в ВКонтаките волонтеры владимирского приюта "Валента" рассказали, что на новой территории в районе ТЭЦ планируется большой субботник, в котором могут принять участие все неравнодушные люди.

Необходимо очистить территорию от молодой поросли и сухой травы, вычистить здания от мусора. Помощникам нужно взять с собой перчатки, пакеты и садовый инвентарь - грабли, штыковые и совковые лопаты, пилы и топоры, очень нужны триммеры и бензопилы. Кстати, на территории нет электричества, поэтому инструмент должен быть или бензиновым или аккумуляторным.

Владимирцев приглашают 3 июня: с 10 до 16 часов и 4 июня с 10 до 14 часов. По всем вопросам можно звонить по номерам: +7 920 625-49-58 (Анна), +7 915 799-03-53 (Иван)

К слову, ветеринарная клиника останется в старом здании, а собак перевезут в новое место.