В Камешковском районе произошел крупный пожар на производстве изделий из стеклопластика

фото регионального управления МЧС

Представители ГУ МЧС России по Владимирской области сообщили, что 30 мая около восьми часов вечера загорелся цех по производству изделий из стеклопластика в Камешковском районе. Располагается он в поселке Дружбы на улице Дорожная, 18-в. По этому адресу, если верить официальным документам, работает завод "Владинтерпласт".

Приехавшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что горела кровля производственного здания, а также крыша складского помещения. Ликвидировать пожар на общей площади 3400 квадратных метров удалось только в 22.02. 2700 квадратных метров возгорания составляла кровля, 700 квадратов относятся к складу. Часть производственного здания площадью 2 000 квадратных метров пожарные отстояли. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Дознаватель МЧС России устанавливает причины произошедшего. К ликвидации пожара привлекалось 43 человека и 12 единиц техники.