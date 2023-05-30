В Кольчугинском районе в ходе учений «террористы» захватили заложников

Фото: УФСБ России по Владимирской области

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, 25 мая состоялись учения по организации мероприятий, направленных на пресечение теракта на объекте социальной инфраструктуры.

По легенде, в Кольчугинском районе неизвестные повредили железную дорогу и уехали на автомобиле в неизвестном направлении. Через некоторое время «нарушителей» остановил экипаж ДПС по ориентировке, но те напали на полицейских с ножом, а потом попытались скрыться и открыли огонь.

Далее условные преступники бросили машину и скрылись в Кольчугинской ЦРБ, где «взяли в заложники» персонал больницы и посетителей, выдвинув силовикам требование не приближаться к зданию, иначе убьют заложников. Кроме того, они потребовали для себя вертолет, чтобы улететь с территории России.

Руководил оперштабом начальник УФСБ России по Владимирской области Александр Кузьминых. В Кольчугинском районе был введен режим контртеррористической операции, и вскоре при помощи спецназа заложников освободили, а «террористов» условно ликвидировали.

Учения прошли успешно.