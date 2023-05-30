Три брата из Владимира получили по 10 суток за порчу дорожного знака

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Октябрьский районный суд города Владимира приговорил к 10 суткам административного ареста трем братьям из областного центра. Такое наказание они получили за хулиганство, а конкретно за порчу дорожного знака.

Как рассказали в пресс-службе областного суда, 21 мая 2023 года около девяти часов вечера три брата на перекрестке улиц Северная и Фейгина пытались вырвать дорожный знак «пешеходный переход». Хулиганство сопровождалось обильными потоками нецензурной брани. При этом троица мешала как пешеходам, так и автомобилистам, на замечания они не реагировали. Вырвать знак им не удалось, однако повредить его вполне получилось.

В итоге, суд счел, что братья вполне заслужили арест. Теперь десять суток им придется провести в спецприемнике.