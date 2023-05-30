18 владимирцев отправились добровольцами в зону СВО

Фото Правительства Владимирской области.

Правительство Владимирской области сообщает, что 30 мая от ДК Молодежи 18 жителей Владимира и Владимирской области отправились добровольцами в зону СВО.

Вернее сначала их отправят в учебные подразделения для прохождения необходимой подготовки и только после этого они уже отправятся служить на территорию проведения специальной военной операции. Проводить бойцов пришли министр региональной безопасности Сергей Полузин, областной военком Юрий Гусаров, молодёжь, волонтёры и родные.

Напутственные слова перед добровольцами произнес один из тех, кто уже вернулся со спецоперации - доброволец Илья.

«Я пришел поддержать наших ребят, которые идут служить по контракту. Хочу пожелать им удачи в этом нелегком, но правильном деле», сказал он.