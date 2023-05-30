За неделю во Владимирской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 8,4 процента

За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ во Владимирской области обратилось 5 475 человек, во Владимире – 1 918.

В сравнении с предыдущей неделей показатель заболеваемости снизился на 8,4%, снижение зарегистрировано во всех возрастных группах, кроме детей 0-2 года

С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» на прошедшей неделе было проведено 214 исследований. Среди положительных находок - респираторные инфекции негриппозной этиологии: риновирусы, парагрипп (3 тип) и сезонная коронавирусная инфекция. Заболеваний гриппом не выявлено.