Во Владимирской области мобилизованному дали реальный срок за побег из воинской части

. Фото: Артем КИЛЬКИН

Военнослужащий из Владимирской области, мобилизованный осенью прошлого года, приговорен Владимирским гарнизонным судом к реальному сроку в колонии-поселении за самовольное оставление места службы на два месяца.

Как следует из материалов суда, мужчина был мобилизован для участия в СВО 26 сентября 2022 года. С 27 сентября он уже числился проходящим военную службу по контракту. Однако 22 октября, накануне отправки в зону боевого конфликта, военнослужащий собрал вещи, самовольно покинул место службы. Он приехал к матери, переоделся и уехал к знакомой. У нее он находился до 23 декабря 2022 года.

За два месяца мужчина несколько раз приезжал к матери, которая сообщала ему, что его разыскивают сотрудники военной полиции.

23 декабря военнослужащий позвонил начальнику отделения дознания, дисциплинарной и административной практики военной комендатуры. Он назвал адрес своего местонахождения и заявил, у него нет денег, чтобы приехать в комендатуру. После этого он был доставлен в пункт временно размещения военнослужащих одной из войсковых частей Владимирской области.

Военнослужащий сообщил, что у него не было цели совсем уклониться от прохождения службы. Причиной побега он назвал тяжелое состояние здоровья его знакомой. Доводы о болезни подруги суд расценил как несостоятельные.

Однако гарнизонный суд учел обстоятельства, смягчающие наказание: признание вины, первое привлечение к уголовной ответственности, занятия общественно полезным трудом до мобилизации, участие в боевых действиях по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона, а также добровольное прекращение уклонения от прохождения военной службы.

В ему было назначено 3 года в колонии-поселении.