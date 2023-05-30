Во Владимирской области детскому омбудсмену за год поступило 848 обращений

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Губернатор Александр Авдеев провел рабочую встречу с детским омбудсменом Владимирской области Юлией Раснянской.

В прошлом году в адрес уполномоченного поступило 848 обращений – на 110 больше, чем в 2021 году. Больше всего обращений – из Владимира, Александрова, Юрьева-Польского и Меленок. В основном, люди интересуются вопросами воспитания ребенка в семье, соблюдения прав на жизнь и защиту от насилия, на образование и комфортные условия нахождения детей в образовательной среде. Практически вдвое выросло количество обращений в интересах детей от неравнодушных граждан, которые наблюдают асоциальное поведение родителей.

Губернатор отметил необходимость повышать доступность адресной помощи семьям, укреплять систему профилактики и межведомственного взаимодействия:

«К сожалению, становится больше случаев лишения родительских прав. Предпринимаем меры, чтобы преломить эту негативную тенденцию. Чтобы по принципу «одного окна» помочь семьям в психологических, правовых вопросах, сориентировать в мерах поддержки, в прошлом году открыли в области первые семейные МФЦ. Убежден, что «детская повестка» должна стать фундаментом развития нашего региона».