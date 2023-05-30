Мэрия Владимира не отдаст приоритет газомоторным автобусам при покупке новых машин

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Мэр Владимира Дмитрий Наумов в ходе пресс-конференции ответил на массу вопросов. Среди прочего он рассказал о том, как будет проходить закупка новых автобусов для решения проблемы общественного транспорта.

Дмитрий Намуов напомнил, что для закупки ста автобусов будет взят транспортный лизинговый кредит объемом 1,6 миллиарда рублей. Контракт должны подписать в середине июня, где-то после 12-го числа. А уже во второй половине лета автобусы должны начать поступать.

При этом приоритет не будет отдан газомоторным автобусам. Как заявил Дмитрий Наумов, две трети (или 65 процентов) от общей партии автобусов будут работать на дизеле. Остальные автобусы должны стать газомоторными. Дмитрий Наумов объяснил это в частности тем, что в областном центре до сих пор работают лишь две газовые заправки.