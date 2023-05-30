Пьяный муромлянин угнал скутер

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Мурома. Мужчине предъявлено обвинение в угоне.

В середине апреля сотрудники Госавтоинспекции, находясь на маршруте патрулирования в районном селе Ковардицы, остановили мужчину, который вез рядом с собой скутер, при этом было заметно, что пешеход был пьян, сообщают в областном УМВД.

Полицейские установили, что мужчина несколькими часами ранее выпивал у себя дома с приятелем. Когда алкоголь закончился, он направился в магазин. По дороге мужчина заметил припаркованный у одного из частных домов скутер. На нем житель села решил добраться до торговой точки, однако завести транспортное средство не получилось. Тем не менее, расставаться с чужим скутером мужчина не захотел. При попытке откатить его к себе во двор он был задержан сотрудниками ДПС.

Уголовное дело направлено в суд. Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.