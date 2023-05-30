В июне владимирцев ожидает короткая рабочая неделя

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Владимирской области ожидает четырехдневная рабочая неделя. По информации Министерства труда РФ, это связано с празднованием Дня России.

Ежегодно праздник отмечают 12 июня. В этом году он пройдет в понедельник, а значит выходные продлятся с 10 по 12 июня. А работать будем 4 дня: с 13 по 16 число.

Следующие длинные выходные в этом году ожидаются осенью: с 4 по 6 ноября.

К слову, по закону сокращенная рабочая неделя не является причиной для снижения зарплаты сотрудников.