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НовостиОбщество30 мая 2023 10:08

В июне владимирцев ожидает короткая рабочая неделя

12 июня будет выходным днем
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Владимирской области ожидает четырехдневная рабочая неделя. По информации Министерства труда РФ, это связано с празднованием Дня России.

Ежегодно праздник отмечают 12 июня. В этом году он пройдет в понедельник, а значит выходные продлятся с 10 по 12 июня. А работать будем 4 дня: с 13 по 16 число.

Следующие длинные выходные в этом году ожидаются осенью: с 4 по 6 ноября.

К слову, по закону сокращенная рабочая неделя не является причиной для снижения зарплаты сотрудников.