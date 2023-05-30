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НовостиОбщество30 мая 2023 9:52

В Центре ИЗО откроется выставка особенных детей

На ней представлено больше 50 работ
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Центра ИЗО

фото Центра ИЗО

1 июня Центр ИЗО предлагает гостям и жителям Владимира посетить выставку работ детей с ограниченными возможностями здоровья.

В экспозицию выставки вошли работы детей с различными заболеваниями такими как Расстройство аутистического спектра, синдром Дауна, дислексия и другие. На выставке представлено более 50 работ детей, посещающих детские сады № 16, 105, 8, «ДДюТ», студию «А вдруг я художник» и другие.

Большинство ребят представили свои работы впервые, но есть и опытные участники. В свои 18 лет Михаил Однолетов – призер и победитель 15 Всероссийских и Международных конкурсов детского художественного творчества. Одна из его картин вошла в виртуальную галерею лучших работ конкурса американского фонда перспективных молодых художников Лючии Боккино.

Все произведения на выставке отражают интересный и необычный, нестандартный и увлекательный внутренний мир особенных детей. Работы полны ярких красок и представляют обычный мир под необычным углом.

Выставка будет работать до 1 июля.