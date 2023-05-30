Во Владимире наградили лучших школьников и студентов колледжей региона

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29 мая в детском технопарке «Кванториум-33» во Владимире состоялось торжественное награждение школьников, отличившихся на региональных и Всероссийских олимпиадах, студентов колледжей – победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства и Всероссийской летней Спартакиады, активистов военно-патриотических и поисковых объединений, а также наставников и педагогов учащихся.

«В 2023-2024 годах мы планируем вывести организации СПО региона на новый уровень: создать новые мастерские и лаборатории, где студенты будут оттачивать мастерство, отремонтировать и реконструировать студенческие общежития. Обсуждаем с работодателями возможность, чтобы со второго-третьего курса ребята могли одновременно и работать на предприятиях, и учиться», – сообщил Владимир Куимов.

Отлично выступили студенты колледжей и на Всероссийской летней Спартакиаде среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, проходившей с 17 по 20 мая в Уфе. Сборная региона, в которую вошли 68 спортсменов из 10 ссузов, завоевала 9 наград: 1 золотую, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей.

На церемонии были награждены военно-патриотическое объединение «Сыны Отечества» Муромского промышленно-гуманитарного колледжа, военно-спортивный клуб «Русич» Владимирского индустриального колледжа и поисковый отряд «Амулет» Муромцевского лесотехнического техникума.