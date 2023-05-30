В Коврове прокурор добивается бесплатной транспортировки пациентов с почечной недостаточностью к месту лечения

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Ковровская городская прокуратура установила, что в больнице №2 состоит на учете 25 пациентов с нефрологическими заболеваниями, которым назначено проведение гемодиализа. Пациенты имеют право на бесплатную транспортировку к месту прохождения лечения.

Гемодиализ проводится в ООО «Диализ Ковров» в 3 смены: I смена с 7 до 12 часов (3 человека); II смена с 13.00 до 17.30 (17 человек); III смена с 18.30 до 23.30 (5 человек). Больницей бесплатная услуга по транспортировке пациентов III смены от места их жительства до места получения помощи и обратно не организована.

По результатам проверки городской прокуратурой было внесено представление. Однако нарушения не были устранены.

Прокурором в Ковровский городской суд направлено исковое заявление об обязании Министерства здравоохранения региона организовать и предоставить бесплатную медицинскую услугу по транспортировке пациентов III смены. Требования прокурора судом удовлетворены, исполнение судебного решения контролируется городской прокуратурой.