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НовостиПроисшествия30 мая 2023 6:38

Во Владимире продлили содержание под стражей экс-главе «Народной кассы»

Его обвиняют в крупном мошенничестве на сумму около одного миллиарда рублей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Владимир обжаловало постановление Октябрьского районного суда, который изменил меру пресечения бывшему руководителю кредитно-потребительского кооператива «Народная Касса» Андрею Сидневу.

По версии следствия, председатель КПК путем обмана и злоупотребления доверием размещал рекламу в СМИ и привлекал новых членов кооператива, причем выплаты производил из денег, которые приносили новые участники, а сам незаконно похищал личные деньги пайщиков для использования в личных интересах.

Потерпевшими по делу проходят 3000 человек.

Владимирский областной суд согласился с доводами прокуратуры, сделавшей упор на то, что в деле имеется более 500 томов, у обвиняемого есть родственники за границей и возможность контактов со свидетелями, часть из которых является именно его бывшими родственниками и экс-подчиненными.

Вторая инстанция согласилась с позицией прокурора и отменила постановление Октябрьского районного суда. Обвиняемого вновь взяли под стражу прямо в зале суда.