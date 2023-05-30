Во Владимире продлили содержание под стражей экс-главе «Народной кассы»

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Владимир обжаловало постановление Октябрьского районного суда, который изменил меру пресечения бывшему руководителю кредитно-потребительского кооператива «Народная Касса» Андрею Сидневу.

По версии следствия, председатель КПК путем обмана и злоупотребления доверием размещал рекламу в СМИ и привлекал новых членов кооператива, причем выплаты производил из денег, которые приносили новые участники, а сам незаконно похищал личные деньги пайщиков для использования в личных интересах.

Потерпевшими по делу проходят 3000 человек.

Владимирский областной суд согласился с доводами прокуратуры, сделавшей упор на то, что в деле имеется более 500 томов, у обвиняемого есть родственники за границей и возможность контактов со свидетелями, часть из которых является именно его бывшими родственниками и экс-подчиненными.

Вторая инстанция согласилась с позицией прокурора и отменила постановление Октябрьского районного суда. Обвиняемого вновь взяли под стражу прямо в зале суда.