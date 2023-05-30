Во Владимире улицу Тихонравова отремонтируют за 9 миллионов рублей

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Мэр Дмитрий Наумов принял участие в личном приеме граждан, который проводил губернатор Александр Авдеев.

К губернатору обратился житель областного центра Виктор Абрамов. Его вопрос касался возможности и сроков проведения ремонта автомобильной дороги по ул. Тихонравова. Сегодня эта тупиковая дорога протяженностью 400 метров является дорогой общего пользования местного значения III категории. Однако она обеспечивает подъезд к почти двум десяткам многоквартирных жилых домов, к двум детским садам и Владимирскому филиалу Финансового университета. Дорога разбита и требует ремонта.

Дмитрий Наумов сообщил, что ориентировочная стоимость работ составляет около 9 миллионов рублей. Для ремонта дороги принято решение использовать часть средств, сэкономленных в ходе конкурсных процедур. Работы по подготовке сметной документации и проекта контракта пройдут в июне этого года, а в июле начнутся конкурсные процедуры по отбору подрядчика. По словам главы города Владимира, до 1 октября этого года работы по ремонту автодороги по ул. Тихонравова будут выполнены.

Сейчас мэрия разрабатывает вариант продления дороги по ул. Тихонравова с выходом на ул. Сперанского с устройством как минимум одностороннего движения автотранспорта. Таким образом, ул. Тихонравова перестанет быть тупиковой, и в микрорайоне появится дополнительный вариант движения автотранспорта, что поможет разгрузить напряженный трафик. Эти работы планируется провести в 2024 году.