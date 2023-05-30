В Вязниках бывший муж украл у хозяйки квартиры ноутбук с мышью

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Вязниковского района завершили расследование кражи, в совершении которой обвиняется 58-летний местный житель.

По версии следствия, в начале минувшего апреля в полицию обратилась женщина, рассказавшая, что из ее квартиры пропали ноутбук и беспроводная мышь стоимостью в 21 тысячу рублей.

В ходе расследование полицейские выяснили, что перед пропажей к хозяйке приходил бывший супруг, который забирал документы. Раньше мужчина уже имел судимость и попадал в поле зрения полиции, так что его задержали.

Бывший муж не стал отрицать, что действительно украл ноутбук с мышью, которые затем продал. Электронику удалось найти и вернуть законной владелице.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Вязниковский городской суд, куда оно направлено с утвержденным обвинительным заключением.