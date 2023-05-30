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НовостиПроисшествия30 мая 2023 5:41

На пожаре в Коврове было эвакуировано 20 человек

Площадь пожара составила 50 квадратных метров
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото ГУ МЧС по Владимирской области

фото ГУ МЧС по Владимирской области

29 мая в 18.04 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Коврове, на ул. Зои Космодемьянской, д. 7, корп. 2. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия подразделений горело на балконе 7-го этажа. Огонь распространялся на балконы восьмого и девятого этажей и внутрь квартиры 7-го этажа. Предварительная площадь пожара 50 кв.м.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. Было эвакуировано 20 человек. На пожар привлекали 5 единиц техники, 22 человека личного состава.