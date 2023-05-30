Спикер ЗС Владимирской области Владимир Киселев отключил комментарии в своем телеграм-канале

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Председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев закрыл возможность комментирования в своем телеграм-канале. Свои действия он пояснил тем, что в комментариях стало слишком много фейков и спама.

«Дорогие друзья! В последнее время в комментариях под публикациями все чаще стали появляться фейки и спам. Вынужден временно ограничить возможность оставлять комментарии. Но всегда остаюсь с вами на связи во ВКонтакте и Одноклассниках», написал он.

Примечательно, что данный пост появился сразу после того, как федеральное издание "Ведомости" опубликовало новость о том, что после сентябрьских выборов в Заксобрание Владимир Киселев уйдет на повышение в Совет Федерации. Федеральные журналисты заявляли, что данное решение уже согласовано с губернатором Александром Авдеевым. Однако официально данное сообщение никто не подтвердил.