В Суздале освятили храм, построенный женой Петра Великого

фото с сайта Владимирской епархии

27 мая викарий Владимирской епархии епископ Ковровский Стефан освятил церковь святителя Николая Чудотворца – приписной храм Свято-Покровского женского монастыря города Суздаля, и возглавил Божественную литургию.

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон вручил грамоты всем, кто помогал в реставрации церкви, которая длилась больше 20 лет.

Храм был возведен в 1712 году. Его строительство приписывают ссыльной царице Евдокии Лопухиной, которая была первой женой Петра I и с 1698 по 1718 годы она находилась в местном Покровском монастыре.