Во Владимире пособник мошенника получил срок за обман пенсионерки

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ленинский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор жителю город Электросталь, который обвинялся в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору.

Судом установлено, что в минувшем январе житель Подмосковья вступил в сговор с неизвестным гражданином. После этого оба провернули типичную для жуликов схему: звонили пожилым людям и сообщали о якобы попавших в ДТП родственниках, требуя деньги за «урегулирование вопроса». Так, 1 февраля они позвонили пожилой жительнице Владимира и рассказали о том, что ее дочь якобы попала в ДТП и срочно нужны деньги.

Женщина передала 270 тысяч рублей приехавшему к ней жителю Электростали, думая, что деньги пойдут на лечение дочери. Сам мужчина был задержан полицейскими возле банкомата во время перевода наличных сообщнику.

Суд признал его виновным и приговорил к 2 годам колонии общего режима.