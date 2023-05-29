Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 мая 2023 13:18

Во Владимире пособник мошенника получил срок за обман пенсионерки

Мужчину задержали с поличным у банкомата
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ленинский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор жителю город Электросталь, который обвинялся в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору.

Судом установлено, что в минувшем январе житель Подмосковья вступил в сговор с неизвестным гражданином. После этого оба провернули типичную для жуликов схему: звонили пожилым людям и сообщали о якобы попавших в ДТП родственниках, требуя деньги за «урегулирование вопроса». Так, 1 февраля они позвонили пожилой жительнице Владимира и рассказали о том, что ее дочь якобы попала в ДТП и срочно нужны деньги.

Женщина передала 270 тысяч рублей приехавшему к ней жителю Электростали, думая, что деньги пойдут на лечение дочери. Сам мужчина был задержан полицейскими возле банкомата во время перевода наличных сообщнику.

Суд признал его виновным и приговорил к 2 годам колонии общего режима.