В Кольчугинском районе легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 27 мая около 15.00 на 15 километре трассы «Юрьев-Польский — Кольчугино» 23-летний водитель «Рено», ехавший в сторону Кольчугино, столкнулся с мотоциклом под управлением 58-летнего мужчины.

В результате мотоциклист получил травмы. Прибывшие на место ДТП сотрудники «скорой» оказали ему медпомощь на месте и отпустили домой.

По факту аварии в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.