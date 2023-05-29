В Судогодском районе пройдут «Муромцевские гуляния»

фото ВСМЗ

В Судогодском районе готовятся к фестивалю «Муромцевские гуляния». Он пройдет в субботу, 3 июня, с полудня до 16 часов на площадке хозяйственного двора усадьбы Храповицкого.

Участниками действа станут творческие коллективы и мастера декоративно-прикладного творчества, гостей ждут игры и хороводы, выставки и концерты. Для желающих попробовать традиционные блюда и напитки русской кухни откроется «Троицкое подворье». Наверняка большой интерес вызовет «Ярмарка мастеров» и ее логическое продолжение – площадка «Хранители традиций», где развернутся мастер-классы.

Поиграть мускулами можно на «Богатырской поляне» - там организуют силовые потехи, а развлечься - на «Необыкновенных играх», одно название которых вызывает улыбку: «СеноГольф», «ГраблиБол», «СеноКрикет». Наконец, любители сэлфи сделают замечательные снимки в фотозоне и зоне отдыха «Сенокос».

Вход – бесплатный.