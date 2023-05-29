Владимирские гимнастки завоевали медали на международных соревнованиях

фото с сайта городской администрации

В Красноярске завершился II этап Международных соревнований по художественной гимнастике «Кубок сильнейших-2023». В индивидуальном и групповом многоборье выступили сильнейшие спортсменки из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Китая, Киргизии, Италии, Бельгии, Армении, Азербайджана, Сирии, Гренады.

Воспитанницы владимирской муниципальной СШОР № 5 по художественной гимнастике - Ксения Субботина, Александра Абашкина, Арина Захарова, Ульяна Вагина, Ксения Царева - завоевали «бронзу» в групповых упражнениях.

В индивидуальном упражнении 3-е место заняла юная владимирская спортсменка Алина Галочкина.

Третий этап международных соревнований по художественной гимнастике «Кубок сильнейших» состоится в Москве в середине сентября.