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НовостиОбщество29 мая 2023 10:53

Во Владимире могут установить памятник погибшим в СВО бойцам

Об этом сообщил глава города
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграма Дмитрия Наумова

фото из телеграма Дмитрия Наумова

Глава областного центра Дмитрий Наумов у себя в телеграме сообщил, что обсуждается вариант установки памятника бойцам, погибшим в зоне специальной военной операции. Идею установки памятника обсуждали на встрече с учредителем благотворительного фонда «Открытые сердца» Ириной Трумпф.

По всей видимости, прототипом памятника может стать скульптура владимирского скульптора Михаила Блинова. Небольшую скульптуру, посвященную защитникам Отечества, осенью прошлого года экспонировали в главном корпусе ВлГУ.

Тогда концепция описывалась так: "Работа представляет собой военнослужащего, держащего в правой руке Георгиевскую ленточку, изогнувшуюся в виде буквы Z, раструб ручного противотанкового гранатомета представляет букву O, а левой рукой солдат показывает знак V".