За неделю во Владимирской области от клещей пострадало 193 человека

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По данным еженедельного оперативного мониторинга на 29 мая 2023 года на территории области за прошедшую неделю в лечебно – профилактические организации Владимирской области по поводу присасывания клещей обратилось 193 человека, среди них 27 детей.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (25.03.2023) в больницы обратилось 727 человек, в том числе 192 ребенка. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.

Лабораторией природно-очаговых и особо опасных инфекций еженедельно клещи исследуются на зараженность возбудителями клещевых инфекций. За 21 неделю обнаружены положительные находки.

Среди клещей, снятых с людей, обнаружено положительных находок: 30 – иксодовый клещевой боррелиоз, 2 - моноцитарный эрлихиоз человека, 1 - гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Среди клещей, взятых из объектов окружающей среды, обнаружено положительных находок: 2 – иксодовый клещевой боррелиоз.