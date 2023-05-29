В Александровском районе во время купания утонули парень и девушка

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наши источники в экстренных службах региона накануне сообщили о трагедии на воде, случившейся в минувшие выходные.

По предварительным данным правоохранительных органов, компания молодых людей отдыхала на одном из водоемов Александровского района. Во время купания 20-летние парень и девушка утонули.

В Следственном управлении СК России по Владимирской области эту информацию подтвердили. В ГУ МЧС России по Владимирской области также подтверждают факт происшествия.

Согласно данным обоих ведомств, группа однокурсников из Москвы отдыхала на водоеме Уткин пруд в СНТ «Северное-1». В какой-то момент парень и девушка пошли купаться на не оборудованный пожарный пруд, и через некоторое время скрылись из виду. Друзья забили тревогу и сами вытащили пострадавших из воды, но спасти их жизни не удалось.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.