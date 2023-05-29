Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2023 10:09

Во Владимирской области в Оку выпустили более 6 тысяч мальков стерляди

Плодовитость стерляди от 4 до 140 тысяч икринок
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области сообщает, что сотрудники ГБУ «Владупрадор» выпустили в реку Оку в Муромском районе свыше 6 тысяч молодых особей стерляди.

До места выпуска мальков доставили в специальных контейнерах с водой, которая специально насыщается кислородом. Затем в емкости закачали воду из реки – для того, чтобы выровнять температуру и повысить выживаемость рыбы в естественной среде обитания.

В последующем выпущенная молодь, достигнув половозрелого возраста (у самцов это 4-5 лет, у самок – 7-8 лет) с плодовитостью от 4 до 140 тысяч икринок, позволит поддерживать необходимый баланс популяции владимирской стерляди.