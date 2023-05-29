Прокуратура добилась расселения жильцов аварийного дома в Лакинске

фото областной прокуратуры

Собинской межрайонной прокуратурой установлено, что дом № 37 по проспекту Ленина в Лакинске в 2019 году признан аварийным и подлежащим сносу. Срок переселения установлен до 31 декабря 2025 года.

По периметру дома были повреждения кровли, локальные разрушения цоколя, на лестничной площадке в помещении кладовой был прогиб деревянной подшивки междуэтажного перекрытия, обнаружены видимые повреждения изоляции электропроводки. Кроме того, в августе прошлого года газовыми службами было отключено газоиспользующее оборудование из-за отсутствия вентиляционных каналов.

В областной прокуратуре говорят, что указанный срок расселения жильцов является неразумным, поскольку имеется реальная угроза его обрушения. По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием о переселении жильцов дома из аварийного жилья. В ходе рассмотрения иска прокурора всем собственникам жилых помещений аварийного дома выплачена выкупная стоимость квартир.

Трем семьям (социальным нанимателям) предоставлены благоустроенные квартиры.