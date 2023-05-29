Фонд развития территорий подал иск о банкротстве застройщика ЖК "Дуброва парк"

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25 мая Фонд развития территорий подал иск о банкротстве компании Игоря Другова «Интерстрой плюс», которая возводит жилой комплекс «Дуброва парк» во Владимире.

Чтобы Игорь Другов смог, наконец, достроить дом, власти даже разрешили ему возвести дополнительный, 17-й, этаж. Однако это не помогло получить людям свое жилье. Дом до сих пор не сдан. Срок разрешения на строительство власти продлили до 23 декабря 2023 года.

Губернатор Александр Авдеев на последней прямой линии заявил, что проблему можно будет решить только после того, как застройщика признают банкротом.

Рассмотрение иска по банкротству компании «Интерстрой плюс» пока не назначено. А вот апелляции о банкротстве компании «Интерстройвладимир» будут рассматривать 15 июня (по ЖК "Дуброва парк-2"), а компании «Ситистрой» (дом на Никитской) – 4 июля.