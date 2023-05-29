Жители Владимирской области стали чаще брать кредиты

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С января по март 2023 года жителям Владимирской области выдано кредитов на 36,6 млрд рублей, что на 19% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Из общего объема выданных жителям региона средств основу, или 28,1 млрд рублей, составляют потребительские кредиты. На жилищные кредиты приходится почти четверть от общей суммы, или 8,5 млрд рублей.

Кредитный портфель вырос на 9% и составил 190,1 млрд рублей, где 98,2 млрд это потребительские кредиты и 91,9 млрд ипотека. При этом качество обслуживания долга несколько ухудшилось (на 0,1 п.п.).

С начала 2023 года Банк России ввел для банков и МФО количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов и займов гражданам с высокой долговой нагрузкой. С 1 июля Банк России сократил на III квартал этого года макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам.

«Регулятор принял такое решение для того, чтобы ограничить рост закредитованности граждан и «остудить» рынок потребительских кредитов. Тем самым он дестимулирует кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой и выступает против искусственного удлинения срока кредитов», пояснила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.

Владимирцы, попавшие в сложную финансовую ситуацию, могут обращаться за кредитными каникулами до конца года.