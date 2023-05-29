В Кольчугино 20 человек эвакуировали во время пожара в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 08.43 диспетчеры пожарной охраны приняли звонок с улицы Коллективная, где случился пожар в многоквартирном доме №35.

На место ЧП были направлены 10 сотрудников Кольчугинского пожарно-спасательного гарнизона на четырех машинах. К моменту их приезда из одной из квартир шел дым.

Из дома эвакуировали 20 человек, включая восемь детей. Вскоре пожарные локализовали и ликвидировали пламя, в квартире сгорели вещи на площади 2 квадратных метра. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.