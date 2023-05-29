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НовостиОбщество29 мая 2023 6:37

В Коврове судебные приставы передали прокурору непроверенную информацию

Речь шла о списании денег со счета местной жительницы
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в феврале 2023 года Ковровской городской прокуратурой проведена проверка по обращению женщины, которая посетовала на допущенное в ее адрес нарушение со стороны судебных приставов.

В ходе проверенной проверки установлено, что в 2021 году с банковского счета местной жительницы приставы списали деньги в рамках исполнительного производства, но впоследствии судебный акт, который стал поводом к списанию, был отменен.

Прокурор дважды направлял врио начальника ОСП Ковровского района запросы с требованием предоставить всю необходимую информацию, но всякий раз получал непроверенные сведения, которые не соответствовали действительности. Такие же ответы получала и женщина, ввиду чего и была вынуждена обратиться в надзорное ведомство.

С учетом того, что предоставление прокуратуре недостоверной или заведомо ложной информацией является нарушением, в отношении судебного пристава-исполнителя было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения виновного на днях оштрафовали.