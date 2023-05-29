Владимирские водители смогут оформить ДТП при помощи сайта госуслуг

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Соответствующие изменения в страховое законодательство закреплены Федеральным законом №327 от 14 июля 2022 года.

Согласно документа, автомобилисты, имеющие регистрацию на госуслугах, смогут направлять в страховую компанию документы дистанционно, включая фотографии для осмотра. На основании этих документов страховщики станут производить выплаты.

Правда, для этого материалы придется подписать электронной подписью.

Что касается дистанционного осмотра, то закон предусматривает, что он вступит в силу с 1 января 2025 года.