Владимирцам обещают солнечную погоду

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным сервиса "Яндекс.Погода" во Владимирскую область возвращается теплая погода. До пятницы, 1 июня в 33 регионе не ожидается осадков и будет лишь переменная облачность. Чаще же будет ясно и солнечно.

В ближайшие два дня также будет и тепло. Днем 29 и 30 мая синоптики обещают +19... +22 градуса. Правда, по ночам все же будет прохладно. Столбик термометра в ночь на 30 мая может опустить до восьми градусов тепла.

А вот в среду, 31 мая, если верить сервису, снова похолодает. В этот день "Яндекс.Погода" не ждет выше +17 градусов.