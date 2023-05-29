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НовостиОбщество29 мая 2023 6:07

Владимирцам обещают солнечную погоду

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным сервиса "Яндекс.Погода" во Владимирскую область возвращается теплая погода. До пятницы, 1 июня в 33 регионе не ожидается осадков и будет лишь переменная облачность. Чаще же будет ясно и солнечно.

В ближайшие два дня также будет и тепло. Днем 29 и 30 мая синоптики обещают +19... +22 градуса. Правда, по ночам все же будет прохладно. Столбик термометра в ночь на 30 мая может опустить до восьми градусов тепла.

А вот в среду, 31 мая, если верить сервису, снова похолодает. В этот день "Яндекс.Погода" не ждет выше +17 градусов.