Владимирские энергетики из-за непогоды перешли в режим повышенной готовности

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне метеослужба передала прогноз, согласно которому еще 28 мая ожидались грозы с дождями, градом и сильным ветром с порывами до 15 метров в секунду.

В связи с этим филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» перешел на усиленный контроль за электроснабжением жителей региона и предприятий.

Как сообщили во «Владимирэнерго», сейчас 139 бригад в составе 511 человек и 128 единиц различной техники готовы к оперативному реагированию. Кроме того, в распоряжении энергетиков имеются резервные источники питания суммарной мощностью более 3,7 мегаватт.

Оперативный штаб компании продолжает обмениваться информацией с МЧС и администрациями муниципалитетов.

Жителей просят быть внимательнее и не подходить к поврежденным проводам. В случае неполадок следует обращаться на круглосуточный бесплатный телефон «Россети» 8-800-220-0-220.