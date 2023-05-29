Председателя Заксобрания Владимирской области прочат в сенаторы Совфеда РФ

Фото ЗС.

Федеральное издание "Ведомости", ссылаясь на свои источники в администрации Владимирской области и Законодательном собрании, сообщает, что многолетний Председатель Заксобрания 33 региона Владимир Киселев может стать сенатором в Совете Федерации по итогам сентябрьских выборов в ЗС.

По данным издания Владимир Киселев пойдет на выборы по партийным спискам. И будет входить в первую тройку партии "Единая Россия". При этом сам он хочет сменить кресло председателя Законодательного собрания на кресло сенатора. "Ведомости" уверены, что губернатор Александр Авдеев поддержит данное решение.

Напомним, что Владимир Киселев работает в Законодательно собрании с 2005 года. При этом уже 14 лет он является бессменным спикером ЗС.