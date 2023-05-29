Во Владимире впервые прошел чемпионат по скейтбордингу

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Впервые во Владимире состоялся чемпионат Владимирской области по скейтбордингу "Улица", сообщает городское управление по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Соревнование прошло в парке «Добросельский» при поддержке Федерации скейтбординга Владимирской области.

Участвовало 15 скейтеров. Организаторы отмечают, что для первого раза это неплохо. Спортсменам предстояло сделать две попытки на время: максимальное количество чистых трюков надо было уложить в 45 секунд. В качестве препятствий выступало все то, что имитирует уличную среду: ступени, перила и грани.

В финал по итогу прошли восемь сильнейших райдеров, и каждый получил свои баллы от 0 до 100.