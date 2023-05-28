Во Владимире в ряде районов временно отключат подачу газа

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Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Как сообщает администрация города Владимира, в связи с проведением ремонтных работ 6 июня с 9.00 до 16.00 полностью отключат газ по следующим адресам:
- котельная ООО «Сосновый бор» (мкр. Заклязьменский, ул. Зеленая, д. № 9),
- гостевой дом Уткина (мкр. Заклязьменский, ул. Зеленая, д. № 11),
- ИП Буянкина М.А. (мкр. Рахманов Перевоз, ул. Лесная, д. №16),
- ИП Андреев Д.Ю. (мкр. Рахманов Перевоз, ул. Лесная, д. №20),
0 ИП Дементьева Т.В. (мкр. Долгая Лужа),
- ООО «Турбаза «Ладога» (т/б «Ладога», ул. Сосновая, д. №10),
а также во всех жилых домах микрорайонов Кусуново, Рахманов Перевоз, Долгая Лужа, Лунево, турбаза «Ладога»).
Сотрудники коммунальных служб приносят жителям извинения за доставленные неудобства.