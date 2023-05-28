Во Владимирской области выявили 544 нарушения требований пожарной безопасности

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает ГКУ «Служба гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области», недавно ГУ МЧС России по региону совместно с областным министерством безопасности провело проверки в муниципалитетах.

По результатам проверок выявлено в общей сложности 544 нарушения требований пожарной безопасности.

Чаще всего они касались плохого содержания минерализованных полос и работы по уборке сухой травы и мусора, содержания подъездных дорог, не рассчитанных на нагрузку от пожарных машин, плохого содержания водоемов.

Местами не обнаружены пожарные пирсы и указатели направления движения к противопожарным водоемам, а в некоторых местах такие водоемы и вовсе отсутствуют.

Где-то проверяющие нашли свалки горючих отходов, а в некоторых местах проезды заканчивались тупиками.

Сейчас началась работа по устранению всех этих нарушений. Главы муниципалитетов будут отчитываться перед губернатором Владимирской области во время еженедельных совещаний.