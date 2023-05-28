В Коврове мужчина осужден за распространение ложных сведений о ходе СВО

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области,

Ковровский городской суд признал виновным местного жителя, обвинявшегося в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России по защите интересов страны и граждан.

Судом установлено, что в июле 2022 года ковровчанин, действуя по мотиву ненависти и вражды к военнослужащим России, для формирования к ним негативного отношения, публиковал в телеграм-канале с 3000 подписчиков заведомо ложные данные о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Действия ковровчанина вскрыли сотрудники УФСБ России по Владимирской области.

В ходе следствия и суда мужчина полностью раскаялся и признал вину. С учетом всех обстоятельств дела он был приговорен к 3 годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.