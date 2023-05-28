Киржачским пожарным-добровольцам передали пять комплектов обмундирования

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, представители управления организации пожаротушения встретились с членами добровольной пожарной команды «Аленино», действующими на территории Киржачского района в Филипповском сельском поселении.

В состав команды добровольцев входит всего три человека, имеющие в своем арсенале две автоцистерны. Тем не менее, результаты их работы очень хорошие: в 2021 году ДПК приняла участие в тушении 11 пожаров, в 2022 году 24, а в нынешнем году уже 17 раз выезжала на тушение возгораний.

Руководителю пожарной команды была вручена медаль МЧС России «За усердие». Также добровольцам за счет средств регионального бюджета были переданы пять комплектов форменного обмундирования и заключен договор на аредну гаражного бокса для размещения пожарных машин.